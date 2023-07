Stand: 11.07.2023 16:52 Uhr Verpuffung: Drei Menschen bei Brand in Göttingen verletzt

Bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Bei der Verpuffung geriet ein Zimmer im Dachgeschoss in Brand. Feuerwehrleute retteten drei Menschen aus dem brennenden Haus. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, eine weitere Person erlitt leichte Verbrennungen. Bei dem Brand waren etwa 30 Rettungskräfte und ein Hubschrauber im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache für die Verpuffung war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.07.2023 | 06:30 Uhr