Stand: 08.03.2024 15:31 Uhr Vermisster 78-Jähriger aus Helmstedt tot aufgefunden

In Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) wurde seit Ende Februar ein 78-jähriger vermisst. Laut Polizei war er mit dem Fahrrad weggefahren. Den Angaben zufolge führte die übliche Fahrradroute des 78-Jährigen von Bahrdorf über einen asphaltierten Feldweg nach Weferlingen (Sachsen-Anhalt) und wieder zurück. Der Rentner ist laut Polizei inzwischen in einem Waldstück in Sachsen-Anhalt tot aufgefunden worden. Dort hatte ein Spaziergänger die Leiche entdeckt. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen. Angaben zur Todesursache könnten momentan nicht gemacht werden.

