Stand: 14.03.2024 10:52 Uhr Vermisste 14-Jährige wohlbehalten gefunden

Ein seit Ende Februar vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Bayern, das in Göttingen vermutet wurde, ist gefunden worden. Der Polizei zufolge wurde die Jugendliche am Mittwoch wohlbehalten in Fürth aufgegriffen und in Obhut genommen. Sie war vor zwei Wochen aus ihrer Schule in Kempten nicht mehr zu ihren Eltern nach Hause zurückgekehrt.

