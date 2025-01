Stand: 07.01.2025 15:23 Uhr Vergewaltigung in Holzminden: Verdächtiger in U-Haft

Ein 28-Jähriger aus Holzminden soll am Sonntagmorgen eine 48 Jahre alte Bekannte vergewaltigt haben. Die Frau war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Freunden in einer Kneipe unterwegs. Ihr Bekannter bot am frühen Morgen an sie nach Hause zu fahren. Wie die Polizei erklärte, nahm sie das Angebot an. Der Mann fuhr jedoch nicht zu ihrem Zuhause sondern zu einem abgelegenen Ort an der Weser und vergewaltigte die Frau dort. Anschließend fuhr er mit ihr weiter Richtung Hameln. Bei einem Stopp im Bereich Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) konnte die Frau das Auto verlassen. Ein Verkehrsteilnehmer kam ihr zu Hilfe, daraufhin fuhr der 28-Jährige alleine weiter. Die alarmierte Polizei konnte den Mann in Hameln stoppen und festnehmen. Er sitzt seit Montag in Untersuchungshaft.

