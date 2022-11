Stand: 24.11.2022 13:11 Uhr Verfolgungsjagd bei Bad Gandersheim endet auf Acker

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 21-Jähriger bei Bad Gandersheim im Landkreis Northeim einen Unfall gebaut: Nach Angaben eines Sprechers war er mit einem polizeibekannten Kennzeichen an seinem Auto unterwegs. Zwei Polizisten fiel es auf und wollten ihn daraufhin stoppen. Doch der Verdächtige raste mit seinem Audi auf einem Feldweg davon. Die Flucht endete bei Tempo 100 auf einem Acker vor Wolperode, der Mann blieb unverletzt. Bei der Überprüfung kam heraus: Der Mann hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht angemeldet und das Kennzeichen gehörte zu einem anderen Wagen. Nun kommen mehrere Strafverfahren auf den 21-Jährigen zu. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

