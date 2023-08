Stand: 31.08.2023 10:52 Uhr Verfolgungsjagd: Autodieb flüchtet vor Polizei über die A2

In der Nacht zu Donnerstag hat sich ein Autofahrer auf der A2 bei Braunschweig eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann habe Gas gegeben, als die Beamten an der Anschlussstelle Rennau kontrollieren wollten, so die Polizei. An der Anschlussstelle Marienborn (Sachsen-Anhalt) verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einen Straßengraben. Es sei ihm jedoch gelungen, das Auto wieder zurück auf die Straße zu lenken und seine Flucht durch mehrere Ortschaften mit hoher Geschwindigkeit fortzusetzen, hieß es. Auf einem Feldweg bei Alleringersleben sprang der Mann dann aus dem Fahrzeug und floh zu Fuß in ein Maisfeld. Beamtinnen und Beamte aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt umstellten das Feld, auch ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Mann - allerdings ohne Erfolg. Als die Polizei in Wolfsburg den Halter des Fahrzeuges aufsuchte, stellte sich heraus, dass das Auto kurz zuvor gestohlen worden war.

