Stand: 28.08.2024 08:37 Uhr Verfolgungsfahrt auf A2: Mutmaßlicher Autodieb rast davon

Ein mutmaßlicher Autodieb hat sich in der Nacht zu Dienstag eine mehrere Hundert Kilometer weite Verfolgung mit der Polizei geliefert. Ein Polizeisprecher sagte dem NDR Niedersachsen am Dienstagmorgen, dass Beamte der Polizei Braunschweig den Audi in der Nacht auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin anhalten wollten. Der Fahrer habe daraufhin aber beschleunigt und sei mit mehr als 200 Stundenkilometern davongerast. Erst nach mehreren Hundert Kilometern konnten Polizisten den 25-Jährigen in Brandenburg ausbremsen und festnehmen. Das Auto habe er vermutlich im Raum Celle gestohlen, sagte der Sprecher. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, illegalen Autorennens und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Tage. Bereits am Wochenende hatte es auf der A2 in Richtung Berlin nach einem Autodiebstahl eine ähnliche Verfolgung gegeben.

