Stand: 27.08.2024 08:51 Uhr Raser sitzt nach Verfolgungsfahrt in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt gegen einen mutmaßlichen Autodieb. Der 39-Jährige wird verdächtigt, in der Nacht zu Freitag in Ahrbergen (Landkreis Hildesheim) einen Sportwagen gestohlen zu haben. Auf der A2 wurde eine Streife der Autobahnpolizei Braunschweig auf das Auto aufmerksam. Der Fahrer habe alle Anhaltesignale missachtet und auf bis zu 250 Stundenkilometer beschleunigt, so Polizei und Staatsanwaltschaft. An der Ausfahrt Marienborn in Sachsen-Anhalft verließ er die Autobahn und fuhr schließlich in eine Sackgasse. Nach kurzer Flucht zu Fuß nahm ihn die Polizei fest. Dabei leistete der 39-Jährige Widerstand. Am Samstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben einen Zusammenhang mit einem weiteren Autodiebstahl in Hildesheim.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.08.2024 | 08:30 Uhr