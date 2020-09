Stand: 12.09.2020 13:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ver.di: Dritter Streiktag in Folge bei der Post

Die Gewerkschaft ver.di hat am Sonnabend am dritten Tag in Folge zu Warnstreiks bei der Post AG in der Region Braunschweig/Göttingen aufgerufen. Die Arbeitnehmervertretung fordert ein "akzeptables Angebot bei den Tarifverhandlungen". Wie ver.di mitteilte, seien Brief- und Paketzustellung in den Orten Northeim, Hardegsen, Salzgitter und Braunschweig betroffen. "Sollte der Arbeitgeber weiterhin nur das Ziel verfolgen, Gewinne einzustreichen und den Beschäftigten zustehende Lohnsteigerungen zu verweigern, wird es zu weiteren Streikaktionen bei der Post kommen", sagte Thomas Warner, Fachbereichsleiter Postdienste in Niedersachsen. ver.di fordert eine Erhöhung der Einkommen um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten und eine Erhöhung für Auszubildende um 90 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.09.2020 | 15:00 Uhr