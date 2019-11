Stand: 18.11.2019 16:26 Uhr

VW senkt Umsatzziel um zehn Milliarden Euro

Die schwache Lage der Automobilindustrie geht auch am Geschäft des weltgrößten Autobauers Volkswagen nicht vorbei. Der Konzern hat daher seine Aussichten für das Jahr 2020 gesenkt. Der Umsatz werde um etwa fünf Prozent weniger steigen als zunächst geplant, räumte das VW-Management um Konzernchef Herbert Diess und Finanzvorstand Frank Witter am Montag in einer Telefonkonferenz ein. Für 2020 plant VW nun einen Umsatz von mindestens 261 Milliarden Euro ein - etwa zehn Milliarden Euro weniger als bei vorherigen Prognosen für das nächste Jahr.

Witter: "Das Beste der Party ist vorbei"

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Automarkt hätten sich geändert, sagte Witter. "Das Beste der Party ist vorbei." Ausgehend vom geringeren Umsatzwachstum wird auch weniger Gewinn bei Volkswagen erwartet. Das Renditeziel für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen bleibt bei 6,5 bis 7,5 Prozent. Den regulären Ausblick für das Jahr 2020 will Volkswagen mit dem Geschäftsbericht im März veröffentlichen.

