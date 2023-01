Stand: 19.01.2023 22:17 Uhr VW prüft offenbar Kürzung von Betriebsrats-Gehältern

Volkswagen kürzt möglicherweise die Gehälter etlicher Betriebsräte. Es gebe bereits Gespräche über Gehaltskürzungen, berichtete das Nachrichtenportal Business Insider am Donnerstag unter Berufung auf Betroffene. VW habe eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. Hintergrund sei die Entscheidung des Bundesgerichtshofes, der in der vergangenen Woche Freisprüche für vier VW-Personalmanager im Streit über die Höhe von Gehältern und Boni für einflussreiche Betriebsräte aufgehoben hatte. In dem Prozess ging es um Bezüge, die mehrere leitende VW-Betriebsräte zwischen 2011 und 2016 bekamen. Die gezahlten Boni für die Arbeitnehmervertreter bewegten sich zwischen 80.000 und 750.000 Euro im Jahr.

VIDEO: VW-Untreue-Prozess: Freispruch für alle vier Manager (28.09.2021) (2 Min)

Weitere Informationen Betriebsratsgehälter: BGH hebt Freisprüche für VW-Manager auf Das Urteil des Landgerichts Braunschweig genüge nicht gesetzlichen Anforderungen, entschied der Bundesgerichtshof. (19.01.2023) mehr

