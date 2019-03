Stand: 05.03.2019 09:41 Uhr

VW öffnet sich - ein bisschen

Volkswagen erlaubt dem Elektrofahrzeug-Hersteller E.Go Autos mit VW-Technik zu bauen. Das teilte VW-Chef Herbert Diess vor der Eröffnung des Internationalen Automobilsalons in Genf mit. Somit teilt VW seinen selbst entwickelten sogenannten Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) mit einem anderen Unternehmen. Das Ziel ist es, die Kosten für Elektromobilität zu senken, indem mehrere Hersteller den MEB für ihre Fahrzeuge einsetzen.

Sieht so Revolution aus? Jahrzehntelang saß Volkswagen auf hohem Ross. Die eigene Technik war das Maß aller Dinge, die gab man nicht her. Unter Firmenpatriarch Ferdinand Piëch wäre undenkbar gewesen, was Konzernchef Herbert Diess nun in Genf verkündet hat: Dass Mitbewerber die früher so heilige VW-Technik nutzen dürfen.

Ein Elektrofahrzeug zu entwickeln, ist für die meisten zu teuer

Volkswagen will jetzt quasi ein elektro-automobiles Betriebssystem bereitstellen. Die Frage ist, wer von diesem Angebot Gebrauch machen soll. Denn jeder weiß: Bei Elektrofahrzeugen liegt die Wertschöpfung in der Batterietechnologie, hier wird das Geld verdient. Wer diese Technologie bei VW einkauft, verzichtet also auf die Möglichkeit, selbst diese Gewinne zu erzielen. Er hat aber einen Vorteil: Er muss nicht viel Geld in die Eigen-Entwicklung stecken. Ein Elektrofahrzeug zu entwickeln, bedeutet eben nicht nur Verbrennungsmotor mit Tank raus, Elektromotor mit Batterien rein. Der Aufwand ist wesentlich größer. Leisten können ihn sich nur die größten Autohersteller. Die anderen dürfen künftig bei Volkswagen anklopfen. Ford haben die Wolfsburger schon konkret im Auge.

Eine Kooperation auf Augenhöhe bietet VW noch nicht an

Deutschlands Schlüsselindustrie, die Autobranche, steckt im Umbruch, das zeigt der Schritt von VW. Das Gebot der Stunde sind Kooperationen: BMW und Daimler haben es auch gerade gezeigt, sie entwickeln autonome Fahrzeuge gemeinsam - ebenfalls eine Zukunftstechnologie, die mehr Geld kostet als ein einziger Weltkonzern hat. Allerdings: Eine solche Kooperation auf Augenhöhe bietet VW noch nicht an. Man verkauft eigene Technik, man entwickelt nicht gemeinsam. Von seinem sprichwörtlich hohen Ross ist Volkswagen also noch nicht ganz heruntergekommen. Immerhin hat man sich schon aus dem Sattel geschwungen und steht mit einem Fuß im Steigbügel, zum Absteigen bereit.

