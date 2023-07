Stand: 15.07.2023 13:39 Uhr VW-Konzern: Wieder mehr Auto-Verkäufe im ersten Halbjahr

Der VW-Konzern konnte seine Verkäufe im ersten Halbjahr deutlich verbessern. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mit. Demnach seien weltweit 4,372 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert worden. Das seien 12,8 Prozent mehr als im schwachen Vorjahreszeitraum. Grund sei vor allem die bessere Teileversorgung als vor einem Jahr, als Lieferengpässe auf die Produktion drückten. Dennoch schwächte sich das Wachstum im Juni im Vergleich zum Vormonat ab. Zudem wurden auf dem wichtigsten Markt in China im Juni weniger Fahrzeuge verkauft. Der Konzern begründete das mit dem Wegfall von Steuervergünstigungen in dem Land vor einem Jahr, die damals die Verkäufe im Vergleichsmonat Juni nach oben getrieben hatten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.07.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW