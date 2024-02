Urteil erwartet: Straftäter im Maßregelvollzug tötet Frau im Maisfeld Stand: 09.02.2024 09:37 Uhr Vor zwei Jahren wurde eine tote Frau in einem Maisfeld entdeckt - erstochen. Der mutmaßliche Täter saß wegen mehrerer ähnlicher Straftaten seit Jahrzehnten im Maßregelvollzug. Am Mittwoch soll das Urteil fallen.

Die Tat führte zu Protesten bei Anwohnerinnen und Anwohnern. Denn der Angeklagte ist ein mehrfach verurteilter Straftäter. Er sitzt schon seit über 40 Jahre im Maßregelvollzug in Moringen ein. Zum Zeitpunkt der Tat lebte er in einer Außenwohngruppe, die er unter Auflagen verlassen durfte. Die Anwohner warfen den Behörden vor, sie nicht vor dem Angeklagten geschützt zu haben. In dem Fall, der eine ganze Region aufgewühlt hat, will das Landgericht Göttingen jetzt das Urteil fällen.

64-jährige Frau in Northeim erstochen

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Totschlag: Der mutmaßliche Täter habe fünfmal auf Hals und Brust des ihm unbekannten Opfers eingestochen. Noch am Tatort starb die 64-jährige Frau an ihren schweren Verletzungen. Die Tat ereignete sich im September 2021 im niedersächsischen Northeim.

Angeklagter aus Northeim psychisch krank

Bereits kurz nach der Tat geriet der Angeklagte ins Visier der Ermittler: Ein Bekannter hatte ausgesagt, ihn in der Nähe des Tatortes gesehen zu haben. Bei der Festnahme fand die Polizei die Tatwaffe bei dem Mann: ein zehn Zentimeter langes Messer, an dem noch DNA-Spuren des Opfers waren. Nach Angaben des Landgerichts sei der 59-Jährige psychisch krank. Daher sei er zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig gewesen.

VIDEO: Prozess: 59-Jähriger soll Frau in Maisfeld getötet haben (1 Min)

Mann bestreitet Tat vor Gericht

An einem Verhandlungstag im November 2023 stritt der Angeklagte die Tat ab. Er habe das Opfer weder gesehen, noch sei er der Frau begegnet. Der Sohn des Opfers tritt als Nebenkläger in dem Prozess auf. Sein Anwalt sagte vor Gericht, dass er von der Schuld des Angeklagten überzeugt sei.

Angeklagter auch wegen anderer Messerattacken verurteilt

Der mutmaßliche Täter steht nicht zum ersten Mal wegen Messerattacken vor Gericht. Er hatte in der Vergangenheit mehrere ihm unbekannte Frauen zum Teil lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Auch in diesen Fällen galt er als vermindert schuldunfähig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2023 | 09:00 Uhr