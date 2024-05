Stand: 13.05.2024 09:24 Uhr Suche nach Bomben in Göttingen geht weiter

In dieser Woche wird auf dem Schützenplatz in Göttingen wieder nach Bomben-Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Drei Verdachtspunkte sollen vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen sondiert werden, teilte die Stadt mit. Deshalb wird ab Montag die Straße Schützenplatz gesperrt. In der Nacht auf Mittwoch sollen Tiefensondierungen zwischen dem Basketballzentrum und der Arena folgen. Dabei müsse mit Lärmbelästigungen gerechnet werden, so die Stadt. Sollten die Messergebnisse den Verdacht auf Bomben erhärten, werden die Stellen mit wassergefüllten Überseecontainern abgesichert. Im Frühjahr wurden an 27 Verdachtspunkten Fässer, Rohre, Nägel und ein Gulli-Schacht gefunden, aber keine Bomben. Im vergangenen Jahr wurden zwei Blindgänger gesprengt.

