Stand: 05.09.2023 10:55 Uhr Urteil: Haftstrafe für 38-Jährigen wegen Vergewaltigung

Das Landgericht Göttingen hat einen 38-jährigen Mann wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Im Juli vergangenen Jahres hatte er eine flüchtige Bekannte in deren Wohnung missbraucht. Das Gericht sah es außerdem als erwiesen an, dass der Mann im Mai 2021 eine ihm unbekannte Frau in Göttingen ansprach, zu Boden riss und versuchte, sie zu vergewaltigen. Sie konnte sich befreien und flüchten. Beide Frauen wurden den Angaben zufolge körperlich und psychisch massiv verletzt. Der 38-Jährige war im Februar festgenommen worden. Seitdem saß er in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft.

