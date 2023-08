Göttingen: Mutmaßlicher Vergewaltiger steht vor Gericht Stand: 02.08.2023 18:12 Uhr Am Landgericht Göttingen hat der Prozess gegen einen 38-Jährigen wegen gewaltsamer sexueller Übergriffe auf zwei Frauen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Vergewaltigung vor.

Seit Mittwoch muss sich der Mann vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Im Mai 2021 soll er in der Göttinger Innenstadt eine Frau angesprochen haben und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Als ein Passant auf ihre Hilferufe aufmerksam wurde und ein Auto vorbeifuhr, habe er laut Anklage von seinem Opfer abgelassen und sei geflüchtet, sagte eine Gerichtssprecherin.

38-Jähriger soll Bekannte vergewaltigt haben

Im Juni 2022 soll der Angeklagte dann eine flüchtig Bekannte in Göttingen angesprochen und angeboten haben, sie nach Hause zu begleiten, so die Staatsanwaltschaft. In der Wohnung der Frau habe er sie am Hals gepackt, gewürgt und vergewaltigt.

Angeklagter sitzt in U-Haft

Der 38-Jährige war im Februar festgenommen worden. Seitdem sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft. Für den Prozess hat das Gericht sieben Verhandlungstage angesetzt.

