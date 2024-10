Stand: 24.10.2024 07:45 Uhr Ursache für erhöhte Leukämie-Fälle bei Gifhorn nicht gefunden

Zwischen den erhöhten Leukämie-Fällen in der Samtgemeinde Papenteich (Landkreis Gifhorn) konnten keine Zusammenhänge nachgewiesen werden. Das teilte der Landkreis Gifhorn mit. Zwischen 2016 und 2021 hatte es mit 20 Blutkrebsfällen in Papenteich doppelt so viele gegeben, wie durchschnittlich erwartet worden war. Nach umfangreichen Recherchen und Befragungen der Betroffenen und Angehörigen konnten keine Ursachen für die erhöhte Anzahl ermittelt werden, heißt es vom Landkreis. Auch Umweltanalysen hätten keine Hinweise auf spezifische Risikofaktoren oder eine gemeinsame Quelle als Auslöser für die Krebsfälle gebracht. Die Situation werde in Zukunft weiter engmaschig beobachtet, so Gifhorns Landrat Tobias Heilmann (SPD).

