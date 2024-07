Landkreis Gifhorn dokumentiert Häufung von Leukämie Stand: 16.07.2024 14:53 Uhr Der Landkreis Gifhorn untersucht derzeit eine ungewöhnliche Häufung von Krebsfällen in der Samtgemeinde Papenteich. Betroffene und Angehörige sollen befragt werden.

Laut Verwaltung gab es zwischen 2016 und 2021 in der Samtgemeinde 21 Fälle von akuter Leukämie. In diesem Zeitraum seien statistisch 10 Fälle zu erwarten gewesen. Betroffen seien Menschen im Alter von 45 Jahren und älter, die über das gesamte Gebiet der Samtgemeinde verteilt leben.

Hotline eingerichtet

Derzeit werde die Befragung von Betroffenen sowie Angehörigen vorbereitet. Der Landkreis bittet darum, dass diese sich bereits jetzt über die Hotline mit der Telefonnummer (05371) 82 88 60 melden. Diese Bitte richtet sich auch an Menschen, die vor oder nach dem genannten Zeitraum an akuter Leukämie erkrankt sind. Dadurch will der Landkreis eventuelle Hinweise auf mögliche gemeinsame Faktoren wie beispielsweise Arbeitsplatz- oder Umweltfaktoren sammeln. Bislang gebe es keine konkreten Verdachtsmomente, die auf eine bestimmte Ursache für die Häufung der Krebsfälle hinweisen.

