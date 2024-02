Stand: 09.02.2024 08:55 Uhr Ursache für Stromausfall in Königslutter ist gefunden

Nach dem großflächigen Stromausfall am Mittwoch in und um Königslutter (Landkreis Helmstedt) steht die Ursache fest. Nach Angaben des Netzbetreibers Avacon hatte es zwei sogenannte Erdschlüsse gegeben. Deshalb war im Umspannwerk Königslutter die Schutzfunktion ausgelöst worden. Ein solcher Erdschluss könne zum Beispiel entstehen, wenn ein Hochspannungskabel herabhängt und auf die Erde trifft. Die betroffenen Kabelabschnitte würden jetzt repariert. Die Arbeiten sollen bis nächste Woche dauern. Am Mittwochnachmittag waren rund 12.000 Haushalte in Königslutter und der Samtgemeinde Nord-Elm mehrere Stunden ohne Strom. Auch Telefon- und Handynetze waren ausgefallen. Der Landkreis Helmstedt hatte einen Krisenstab eingerichtet und eine "außergewöhnliche Lage" ausgerufen.

Weitere Informationen Stromausfall legt Königslutter lahm Nach drei Stunden waren am Mittwoch alle Haushalte wieder am Netz. Die Ursache für den Stromausfall ist noch unbekannt. (08.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.02.2024 | 06:30 Uhr