Stand: 08.02.2024 07:42 Uhr Stromausfall legt Königslutter lahm

In Königslutter und der Samtgemeinde Nord-Elm (Landkreis Helmstedt) ist am Mittwoch großflächig der Strom ausgefallen. Die Störung hatte am Nachmittag begonnen. Der Landkreis Helmstedt alarmierte einen Krisenstab und rief eine "außergewöhnliche Lage“ aus, um schnell reagieren zu können. So wurden zum Beispiel laut eines Kreissprechers Beatmungsgeräte von Patienten einer Klinik mit Notstrom versorgt. Zeitweise sei auch das Telefon- und Handynetz ausgefallen. Der Stromversorger Avacon und der Landkreis Helmstedt konnten nach etwa drei Stunden am Abend Entwarnung geben: Alle Haushalte seien wieder am Netz.

