Stand: 14.09.2023 10:40 Uhr Ursache für Brand in Schlossarkaden war wohl brennende Zigarette

Fünf Tage nach dem Feuer in den Braunschweiger Schlossarkaden geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Vermutlich habe eine brennende Zigarette den Brand ausgelöst, so ein Polizeisprecher. Das Feuer war am Samstagmittag an der Außenfassade des Einkaufszentrums in der Innenstadt von Braunschweig ausgebrochen. Es habe sich um ein kleines Feuer an der Außenfassade gehandelt, was allerdings starken Rauch entwickelte. Deshalb musste das Gebäude zwischenzeitlich geräumt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.09.2023 | 08:30 Uhr