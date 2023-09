Stand: 09.09.2023 14:17 Uhr Schlossarkaden in Braunschweiger City nach Feuer evakuiert

In einem Einkaufszentrum in der Innenstadt von Braunschweig ist am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das Gebäude zwischenzeitlich geräumt. Nach etwa einer Stunde hatte die gegen 12 Uhr alarmierte Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Laut einem Polizeisprecher brannte es an der Außenfassade im Bereich des Bodens. Es habe sich um ein kleines Feuer gehandelt, was allerdings zu viel Rauch führte. Was genau in Brand geriet und aus welcher Ursache, war zunächst unklar. Experten sollen den Brandort nun untersuchen. Das Einkaufszentrum konnte nach etwa anderthalb Stunden wieder öffnen, eine angrenzende Straße blieb zunächst gesperrt.

