Stand: 16.04.2024 06:45 Uhr Unwetter in Südniedersachsen: Bäume auf Straßen, Bahnverkehr gestört

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter mit Regen und Sturmböen ist am Abend über Teile Niedersachsens gezogen. In Göttingen fiel eine große Kastanie auf die Weender Landstraße. Ein Autofahrer konnte noch rechtzeitig bremsen. Laut der Polizei ist die Kastanie noch am Abend in ihre Einzelteile gesägt und die Straße freigegeben worden. Auch bei Dorste und in Bovenden (beide Landkreis Göttingen) sowie in Velstove (Stadt Wolfsburg) kippten Bäume auf Straßen. Verletzt wurde niemand. Das Unwetter beeinträchtigte am Montagabend auch den Fernverkehr der Bahn. Zwischen Göttingen und Kassel mussten die ICE umgeleitet werden.

