Unter Drogen und ohne Führerschein: Verfolgung in Salzgitter

Bei Salzgitter ist ein Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle auf der A39 geflüchtet und hat sich anschließend eine kilometerlange Verfolgung mit der Polizei geliefert. Der Mann sei zunächst den Anweisungen der Polizei gefolgt, habe dann aber plötzlich

Gas gegeben und sie über die Ausfahrt Salzgitter-Thiede in Richtung Barum davongefahren, so die Polizei. Dabei habe er mehrere Verkehrsverstöße begangen. Die Verfolgung endete auf einem Feldweg im Landkreis Wolfenbüttel: Laut Polizei verließ der Fahrer das Auto und lief zu Fuß weiter, wurde aber nach wenigen hundert Metern geschnappt. Der 35-Jährige aus Salzgitter habe Widerstand geleistet, stand zudem unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein, so die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

