Stand: 29.11.2021 16:44 Uhr Universität Göttingen will weniger Präsenz-Veranstaltungen

An der Universität Göttingen gibt es nur noch Lehrveranstaltungen in Präsenz. Alle anderen Veranstaltungen wie Tagungen, Vorträge, Diskussionen, Konzerte und Museumsbesuche sind nach Angaben der Georg-August-Universität bis Weihnachten abgesagt. Ringvorlesungen werden weiter online übertragen. Die noch in Präsenz erlaubten Veranstaltungen sollen, wenn möglich, auf digitale Alternativen ausweichen. Ziel ist, Kontakte zu reduzieren, sagte ein Universitäts-Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.11.2021 | 07:30 Uhr