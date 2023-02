Stand: 13.02.2023 07:59 Uhr Uni-Klinikum in Göttingen: Service-Personal streikt erneut

Die Servicekräfte an der Universitätsmedizin Göttingen setzen heute und morgen ihren Streik fort. Das hatten die Beschäftigten laut der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am vergangenen Freitag beschlossen. Während des Streiks gibt es einen Notdienst am Klinikum. Bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag hatten die Servicekräfte ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern mehr Geld und denselben Tarifvertrag wie länger Beschäftigte. Ver.di kritisiert, die Geschäftsführung der UMG Klinikservice GmbH (KSG) habe weiter kein verbessertes Angebot vorgelegt. Es werde versucht, die Streikenden unter Druck zu setzen, um die niedrigen Löhne festzuschreiben. Die Gewerkschaft fordert 20 Prozent mehr Lohn. Das Angebot der Arbeitgeber sei schöngerechnet, so ver.di. Die Geschäftsführung operiere mit falschen Zahlen. "Hier von Niedriglohn zu sprechen, zeugt von fehlender Kenntnis der Tariflandschaft im Reinigungssektor", sagte dagegen KSG-Geschäftsführer Marcus Bühre. Das Angebot liege deutlich über dem bundesweiten Tarif für das Gebäudereiniger-Handwerk.

