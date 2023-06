Stand: 03.06.2023 12:10 Uhr Ungewöhnlicher Wildunfall: Waschbär läuft vors Auto

Am Freitagabend ist ein 30 Jahre alter Autofahrer in Uslar (Landkreis Northeim) mit einem Waschbären zusammengestoßen. Der eher ungewöhnliche Wildunfall passierte nach Angaben der Polizei auf der L548 auf Höhe des Forsthauses Donnershagen. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. An seinem Wagen entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

