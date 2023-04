Stand: 28.04.2023 14:59 Uhr Unfall auf L569: Beifahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Unfall auf der L569 in der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) ist am Freitagmorgen eine 32-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden zudem zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen des 31-Jährigen aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Wagen des 32-Jährigen zusammengestoßen. Die Beifahrerin des 31-Jährigen wurde eingeklemmt und tödlich verletzt, die beiden Männer kamen ins Krankenhaus. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die beiden Autos beschlagnahmt.

