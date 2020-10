Stand: 15.10.2020 10:51 Uhr Unfall auf A7: Person in Fahrzeug eingeklemmt

Auf der A7 hat sich am Donnerstagmorgen zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim ein Unfall ereignet. Ein Kleintransporter ist aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Hannover zwischenzeitlich voll gesperrt.

