Stand: 25.02.2025 10:26 Uhr Unfall am Bahnübergang: Transporter kollidiert mit Zug

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Gifhorn sind am Montagabend eine Regionalbahn und ein Transporter zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer des Transporters verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der 40-Jährige das Rotlicht des Andreaskreuzes missachtet. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Transporter gegen einen Zaun und ein Relaishäuschen geschleudert worden. Mit Prellungen und Schürfwunden wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die 33 Jahre alte Lokführerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. Die acht Fahrgäste in dem Zug blieben laut Polizei unverletzt und wurden mit einem Bus weitergefahren. Nach ersten Schätzungen der Deutschen Bahn entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro.

