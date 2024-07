Stand: 19.07.2024 11:04 Uhr Unbekannter überfällt und bestiehlt Krankenhaus

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Seesen (Landkreis Goslar) eine Klinik überfallen und Bargeld gestohlen. Die Polizei Goslar teilte am Donnerstag mit, dass er gegen 19.45 Uhr in die Klinik kam. Demnach bedrohte er Personen an der Rezeption und forderte sie auf, Geld herauszugeben. Wie viel ihm daraufhin ausgehändigt wurde, sei noch unklar. Laut Polizei flüchtete er anschließend in den Westflügel und konnte entkommen. Die Polizei bittet Personen, die Aussagen zum Täter oder zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer (05321) 33 90 zu melden.

