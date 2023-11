Stand: 24.11.2023 14:12 Uhr Unbekannter köpft Wachteln und trennt Kaninchen die Ohren ab

In Moringen (Landkreis Northeim) hat eine unbekannte Person fünf Wachteln geköpft. Die Tiere starben vor Ort. Weitere Wachteln wurden verletzt. Der oder die Unbekannte ist laut Polizei in der Straße "Kleingartenweg" über einen Zaun eines Kleingartens gestiegen. Schon in der Woche zuvor wurden bei drei Kaninchen die Ohren abgetrennt, wie es weiter hieß. Diese Tat wurde nun mit angezeigt. Auch die Nager starben aufgrund ihrer Verletzungen. Beide Taten wurden laut Polizei vermutlich mit einem Messer durchgeführt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05551) 700 50 bei der Polizei Northeim zu melden.

