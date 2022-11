Stand: 29.11.2022 16:52 Uhr Unbekannte verwüsten Eisdiele in Helmstedt

Unbekannte haben in einem Eiscafé in einer Einkaufspassage in Helmstedt randaliert. Die Ermittler gehen von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Täter zerschnitten unter anderem die Lederbezüge der Sitze, zerstörten Computerdisplays und öffneten Schubladen und Schränke. Außerdem öffneten sie die Kühlschränke der Küche und schalteten sie aus, sodass die Lebensmittel nicht mehr zu gebrauchen sind. Schließlich zertrümmerten sie in den Badezimmern die Toiletten und Waschbecken und drehten die Wasserhähne auf, woraufhin das Wasser bis in den Keller floss. Ob die Unbekannten bei der Tat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auch auf der Suche nach Bargeld waren, ist nach Angaben der Polizei unklar.

