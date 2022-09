Stand: 21.09.2022 11:03 Uhr Unbekannte stehlen Dachrinnen von Friedhofskapelle

Im Landkreis Gifhorn haben Unbekannte Kupfer im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen - und dabei auch eine Kirche nicht verschont. Nach Angaben der Polizei schraubten der oder die Täter mehrere Dachrinnen und die dazugehörigen Fallrohre von der Friedhofskapelle in Allerbüttel. Die Kapelle liegt an der Hauptstraße, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

