Stand: 18.04.2024 13:18 Uhr Unbekannte Tote gefunden: Polizei weist auf markante Tattoos hin

In Schöningen im Landkreis Helmstedt ist die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Der Polizei zufolge wurde die Unbekannte am Dienstagmorgen an einer Bahnunterführung unter der Kreisstraße 63 gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei sie nicht durch Fremdverschulden gestorben. Zur Todesursache äußerten sich die Beamten allerdings nicht. Da die Identität der Frau bisher unklar ist, hofft die Polizei auf Hinweise: Sie ist demnach etwa 1,65 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat mittellange braune Haare und trug neben einer roten Winterjacke schwarze Jogginghose und Pullover. Am rechten Arm habe die Unbekannte Tatöwierungen: zwei Wölfe vor einer Berglandschaft und einen großen Löwenkopf. Zudem habe sie ein Schlüsselbund mit Katzen-Anhängern bei sich gehabt. Zeugen, die Hinweise zur Identität der jungen Frau geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden.

