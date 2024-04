Stand: 19.04.2024 11:59 Uhr Tote Frau in Schöningen: Polizei hat Identität geklärt

Die Identität der Toten, die am Dienstag in Schöningen (Landkreis Helmstedt) gefunden worden war, konnte geklärt werden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Die Beamten hatten zuvor mithilfe einer Beschreibung der Frau und ihrer markanten Tattoos auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft. Die Leiche der Frau war den Angaben zufolge am Dienstagmorgen an einer Bahnunterführung der Kreisstraße 63 gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau nicht durch Fremdverschulden gestorben. Zur Todesursache machten die Beamten keine Angaben.

