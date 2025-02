Übung der Bundeswehr: Kampfhubschrauber über Göttingen unterwegs Stand: 04.02.2025 14:13 Uhr In den kommenden Nächten sind Kampfhubschrauber der Bundeswehr über Göttingen unterwegs - es kann daher lauter werden. Auch über Städten in Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen sind Übungsflüge geplant.

Die nächtlichen Übungen in niedriger Höhe dienen der "Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft unserer Piloten sowie zur Weiterbildung junger Kameraden", teilte das Kampfhubschrauberregiment 36 im hessischen Fritzlar mit. Geplant seien Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe. "Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen", teilte das Regiment mit. Bis Donnerstag sollen pro Nacht jeweils vier Kampfhubschrauber des Modells "Tiger" beteiligt sein. Die Bundeswehr versucht nach eigenen Angaben, die Gebiete immer wieder zu wechseln, damit die Störungen so gering wie möglich bleiben.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.02.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr