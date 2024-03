Stand: 26.03.2024 08:21 Uhr Tuner-Treffpunkt: Tunnel an Rappbodetalsperre zu Ostern dicht

Der Tunnel an der Rappbodetalsperre im Harz (Sachsen-Anhalt) wird über die Ostertage gesperrt. Das hat der zuständige Landkreis angeordnet. Hintergrund seien geplante Treffen der Tuningszene, teilte die Behörde am Montag mit. Seit Jahren treffen sich Fahrerinnen und Fahrer von getunten Autos und Motorrädern rund um Ostern an der Talsperre und lassen im Tunnel die Motoren aufheulen. Der Tunnel werde in der Szene als "Sound-Röhre" bezeichnet und habe sich zu einem der Hotspots der Tunerszene in Deutschland entwickelt, so der Landkreis. Den Angaben zufolge hat die Polizei dort seit 2019 bereits 21 Strafverfahren eingeleitet und 902 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Weitere Informationen ARD Mediathek Wer sind die Autotuner? Autotuner gelten als laut, prollig, sogar als gefährlich. Sie selbst fühlen sich oft falsch verstanden und negativ dargestellt. Video

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min