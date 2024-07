Stand: 15.07.2024 13:30 Uhr Tresor mit Bargeld aus Schule in Wolfsburg gestohlen

Durch einen Zufallsfund ist die Polizei in Wolfsburg auf einen Einbruch aufmerksam geworden. Ein Passant habe am Sonntag am kleinen Schillerteich in Wolfsburg einen Tresor mitsamt Schlüssel gefunden, so die Polizei. Die Beamten stellten demnach durch Dokumente im Tresor fest, dass der Safe einer benachbarten Schule gehört. Dabei soll es sich nach NDR Informationen um die Eichendorffschule handeln. Aus dem Tresor sei Bargeld entwendet worden. Laut Polizei müssen die Täter beim Einbruch mit immenser Gewalt gearbeitet haben. So wurden in der Schule Türen und Möbel schwer beschädigt. Diverse Räume seien durchwühlt worden, hieß es von der Polizei. Zeugen, die seit dem 4. Juli etwas Verdächtiges an der Schule gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 bei der Wolfsburger Polizei melden.

