Stand: 22.11.2024 12:08 Uhr Trend-Droge Oxycodin: Zoll sichert mehr als 2.000 Tabletten

Zollbeamte aus Braunschweig haben in der vergangenen Woche mehr als 2.000 Tabletten des verschreibungspflichtigen Wirkstoffs Oxycodin sichergestellt. Wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte, fanden sie die Tabletten als Geschenk verpackt bei einer Verkehrskontrolle in einem Kleintransporter. Der Fahrer habe nicht nachweisen können, dass er die Betäubungsmittel mit sich führen darf. Der Wirkstoff Oxycodin macht laut Zoll schnell körperlich abhängig und kann in Kombination mit Alkohol lebensgefährliche Folgen haben. Auf dem Schwarzmarkt sei die Nachfrage nach diesem Stoff hoch. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig