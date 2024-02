Trecker und Mist blockieren A2 - Autobahn bei Braunschweig weiterhin gesperrt Stand: 02.02.2024 11:26 Uhr Auf der A2 zwischen Braunschweig-Watenbüttel und der Raststätte Zweidorfer Holz Nord hat es am Morgen eine Treckerblockade gegeben. Für Aufräumarbeiten ist die Strecke Richtung Hannover weiter gesperrt.

Der Verkehr wird über die U14 umgeleitet - er staut sich weiter auf mehreren Kilometern. Hinweise auf die Aktion hat es vorher nicht gegeben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach standen am Morgen etwa 40 Traktoren auf der Fahrbahn. Zudem wurden Reifenteile und Baumstämme und vor allem Mist auf der A2 auf Höhe der Raststätte verteilt. Nach Informationen des NDR Niedersachsen türmte sich der Mist bis zu zwei Meter hoch.

Polizei prüft Strafverfahren

Etwa 60 Personen sollen vor Ort gewesen sein, die sich nun mit Treckern an anderer Stelle zu einer Demonstration versammeln. Die Polizei stellte die Identität der Blockierer fest und leitete nach eigener Angabe Verfahren ein. Das Landvolk Niedersachsen distanzierte sich gegenüber NDR Niedersachsen von der Aktion.

Proteste auch in Bremerhaven

Bauern haben am Freitagmorgen auch in Bremerhaven Verkehrsbehinderungen verursacht. Bei der angemeldeten Versammlung fuhren nach Angaben der Polizei rund 70 Traktoren an drei Orten auf. Betroffen sind demnach mehrere Zufahrten ins Hafengebiet - die Zufahrten ins Überseehafengebiet sind zum Teil mit Treckern oder anderen Fahrzeugen blockiert worden. Die Blockaden würden aber regelmäßig geöffnet, daher fielen die Verkehrsbehinderungen zunächst noch gering aus, so die Polizei. Die Proteste sollen voraussichtlich bis zum Mittag andauern.

