Tödlicher Unfall in Peine: Polizei muss Schaulustige fernhalten

Bei einem Autounfall auf der B65 in Peine sind am Sonntag zwei Männer ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt. Laut Polizei war das Auto mit den drei Insassen aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Zwei 35 und 40 Jahre alte Männer starben noch am Unfallort, der 30-jährige Fahrer wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei mussten die Einsatzkräfte mehrere Schaulustige von der Unfallstelle fernhalten. Zum Teil seien sogar Eltern mit ihren Kindern und Ferngläsern an der Unglücksstelle erschienen, hieß es.

