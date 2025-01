Stand: 17.01.2025 17:11 Uhr Tödlicher Unfall auf A7 bei Göttingen: Transporter fährt auf Lkw auf

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 bei Göttingen, bei dem ein Mann ums Leben kam, ist die Sperrung der Autobahn in Richtung Kassel wieder aufgehoben, wie die Polizei Göttingen am Donnerstagnachmittag in ihrem WhatsApp-Kanal mitteilte. Aus bisher ungeklärten Gründen war der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstagmorgen auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Als Beifahrer saß ein Mann neben ihm, der noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen starb, so die Polizei. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

VIDEO: Kleinbus fährt auf Lkw auf: Ein Toter bei Unfall auf der A7 (1 Min)

