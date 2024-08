Stand: 09.08.2024 11:15 Uhr Tödlicher Badeunfall im Harz: Mann nach Ausflug in See ertrunken

Im Oberharz ist ein Mann in einem unbewachten Naturbadesee ertrunken. Nach Angaben der Polizei in Goslar ereignete sich das Unglück am Mittwochabend. Der 25-Jährige schwamm demnach mit Freunden im Oberen Hausherzberger Teich in Clausthal-Zellerfeld. Dort gibt es ein Naturschwimmbad, das allerdings nicht bewacht werde. Die Freunde hatten später das Fehlen des 25-Jährigen bemerkt und gegen 18:00 Uhr den Notruf alamiert, sagte ein Sprecher der Polizei Goslar dem NDR Niedersachsen. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch leblos aus dem See bergen. Dabei wurden auch Taucher eingesetzt. Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass es sich um einen Badeunfall handelt. Sie ermittelt weiter.

