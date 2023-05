Theater in Göttingen: Warum sind Fördermittel verfallen? Stand: 25.05.2023 19:46 Uhr Die Kritik ist groß: Wie konnte es passieren, dass die Stadt Göttingen drei Millionen Euro Bundesmittel für die Sanierung des Otfried-Müller-Hauses hat verfallen lassen?

von Wieland Gabcke

Der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) hatte die Stadt Göttingen laut eigener Aussage mehrfach gewarnt: Zuletzt im März vor einem Jahr habe er die Verwaltung aufgefordert, "endlich in die konkreten Planungen einzusteigen", teilte Güntzler kürzlich mit. Planungen, die notwendig sind, um die vom Bund bereits 2016 bereitgestellten Fördergelder für das Otfried-Müller-Haus abrufen zu können. Geld, das der CDU-Politiker damals gemeinsam mit dem verstorbenen Thomas Oppermann (SPD) beschafft hatte. "Versagen auf ganzer Linie" attestierte Güntzler der Stadt Göttingen.

Güntzler: Konzept weicht von Plänen in Förderzusage ab

Ein Kritikpunkt des CDU-Politikers lautet: Das Nutzungskonzept für das Otfried-Müller-Haus, das der Fördermittelzusage zu Grunde lag, passe jetzt nicht mehr. In dem Haus waren bisher zwei Institutionen untergebracht. Beide mussten 2019 gemeinsam ausziehen und sollten dort ursprünglich auch wieder zusammen einziehen: das Junge Theater und das Kommunikations- und Aktionszentrum (KAZ). Inzwischen ist aber klar: Nur das Junge Theater soll zurück an den alten Standort. Das KAZ will an der Ausweichstätte - der ehemaligen Voigt-Schule - bleiben.

Stadt sagt, neues Konzept hatte keinen Einfluss auf Bundesmittel

Das KAZ ist nach eigenen Angaben sehr glücklich an dem neuen Standort. "Dort gibt es mehr Platz und die Zugänge sind barrierefrei", so Anne Moldenhauer vom KAZ. Was das Otfried-Müller-Haus betrifft, sei nach dem Auszug klar gewesen, "dass beide zusammen da nicht mehr reinpassen". Unter anderem wegen moderner Brandschutzauflagen. Stadtsprecher Dominik Kimyon betont aber auf Anfrage des NDR in Niedersachsen, "der Wunsch des KAZ, in der ehemaligen Voigt-Schule zu verbleiben" habe keinen Einfluss auf die Bundesfördermittel gehabt. Ganz allgemein spricht die Stadt von Widersprüchen in dem Verfahren, die zum Verlust der Fördermittel geführt hätten.

Weitere Informationen Göttingen lässt drei Millionen Euro für Theatersanierung verfallen Die Stadt verweist auf Widersprüche bei Planung und Fördervorgaben. CDU beklagt "Versagen auf ganzer Linie". (20.05.2023) mehr

"Bundesmittel dem Projekt gar nicht mehr dienlich"

Der Intendant des Jungen Theaters, Nico Dietrich, findet den Verlust zwar ärgerlich. Es gebe aber einen Grund. "Es gab ja einige Sitzungen mit uns und der Stadt und dabei hat man festgestellt, dass die Bundesmittel dem Projekt gar nicht mehr dienlich sind", erklärt Dietrich. Zum Beispiel bei der Frage nach dem Denkmalschutz. Die Bundesmittel seien da an Bundesvorgaben für den Denkmalschutz gebunden. Es gebe aber auch die Möglichkeit sich am Landesdenkmalschutz zu orientieren, der möglicherweise besser zu der geplanten Nutzung passe. Die Stadt Göttingen hat auf eine Anfrage zu diesem Punkt bisher nicht regiert.

Verlust von Fördermittel "kommt immer wieder vor"

Es komme immer wieder vor, dass Fördermittel nicht mehr zu den geplanten Projekten passen, teilt der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) auf Anfrage mit. "Manchmal haben Richtlinien zu kurzfristige Stichtage, manchmal ist der Aufwand zu groß für die Kommunen, weil sie Personal stellen müssen", sagt NSGB-Sprecher Stephan Meyn. Und manchmal seien die Richtlinien für die Förderung auch zu eng oder zu streng gefasst. Die Stadt Göttingen bemüht sich jetzt um neue Fördermittel. Außerdem wird geprüft, ob die verfallenen Bundesmittel doch noch einmal verlängert werden können.

Weitere Informationen Junges Theater Göttingen will zurück an alte Spielstätte Intendant Nico Dietrich und sein Team fordern, dass die stagnierende Sanierung des Otfried-Müller-Hauses abgeschlossen wird. (02.08.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.05.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater