Stand: 30.01.2025 13:12 Uhr Test in Peine: Viele Geschäfte verkaufen Alkohol an Jugendliche

Bei einer Kontrolle im Landkreis Peine sind mehrere Geschäfte aufgefallen, die Alkohol und Tabakwaren an Minderjährige verkauft haben. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, waren ein 16- und ein 17-Jähriger im Auftrag von Jugendamt und Polizei als Testkäufer unterwegs. Kontrolliert wurden vor allem Kioske sowie einige Tankstellen und Getränkemärkte. Demnach konnten die Jugendlichen bei 9 von 13 Versuchen Spirituosen, Tabakwaren und Vapes erwerben, deren Verkauf an Minderjährige laut Jugendschutzgesetz verboten ist. Offenbar fiel es dem Verkaufspersonal schwer, das Alter der Testkäufer einzuschätzen. "Im Zweifelsfall bedeutet dies, sich den Ausweis der jungen Menschen vorzeigen zu lassen", sagte die stellvertretende Kreissprecherin Katja Schröder. Sie betonte zugleich, die Kontrollen sollten vor allem das Personal sensibilisieren: "Wer einmal den Fehler gemacht hat, wird beim nächsten Mal viel aufmerksamer hinschauen", so Schröder.

