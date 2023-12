Terroranschlag in Niedersachsen geplant? Mann bleibt in Gewahrsam Stand: 01.12.2023 12:08 Uhr Das Landeskriminalamt in Niedersachsen hat nach Recherchen von NDR und WDR in der vergangenen Woche einen 20-jährigen Islamisten festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben. Er bleibt vorerst in Polizeigewahrsam.

von Florian Flade (WDR) und Reiko Pinkert (NDR)

Ziel des Anschlags könnte nach Informationen von NDR und WDR möglicherweise der Weihnachtsmarkt in Hannover gewesen sein. Das "können wir derzeit nicht ausschließen", sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landeskriminalamts (LKA) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte am Donnerstagabend gegenüber NDR Niedersachsen, man habe zwar keine Anhaltspunkte für konkrete Anschläge in Niedersachsen gehabt, aber die vorliegenden Erkenntnisse hätten die Sicherheitsbehörden dazu bewogen, den 20-Jährigen in Präventivgewahrsam zu nehmen.

Der 20-jährige Iraker aus Sachsen-Anhalt wurde in Helmstedt festgenommen. Es soll sich nach Erkenntnissen der Ermittler bei ihm um einen Islamisten handeln. Er soll sich dazu bereit erklärt haben, als Unterstützung der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ein solches Attentat zu verüben.

Islamist wurde bereits am 21. November festgenommen

Im Zuge der Gefahrenabwehr wurde der Mann am 21. November durch das LKA in polizeiliche Gewahrsam genommen. "Der 20-Jährige befindet sich auf Grundlage gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen weiterhin im polizeilichen Gewahrsam. Weitere Hintergründe nennt das Landeskriminalamt Niedersachsen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht", sagte ein LKA-Sprecher.

Generalbundesanwaltschaft ermittelt

Mittlerweile ermittelt der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wegen möglicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung in diesem Fall und hat die Wohnung des Mannes durchsuchen lassen. Eine Sprecherin der Behörde wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Sachverhalt äußern.

Die Polizei sei gerade bei großen Ereignissen sehr präsent, so Niedersachsens Innenministerin Behrens. Die Menschen in Niedersachsen bräuchten keine Angst zu haben, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen, so die Ministerin.

Haldenwang: "Gefahr so hoch wie lange nicht mehr"

Am Mittwoch hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, vor islamistischer Gewalt gewarnt. "Die Gefahr ist real und so hoch wie schon lange nicht mehr", sagte Haldenwang. Durch den Nahost-Konflikt und durch die Koran-Verbrennungen in Schweden sei die Stimmung in der islamistischen Szene hierzulande deutlich aufgeheizt. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, um potenzielle Planungen gegen die Sicherheit von Jüdinnen und Juden, israelischen Einrichtungen, aber auch von Großveranstaltungen zu durchkreuzen", erklärte Haldenwang.

Videos 1 Min Razzien gegen mutmaßliche Islamisten im Raum Hannover (16.11.2023) Eine Razzia hat im Umfeld des Islamischen Zentrums Hamburg stattgefunden. Eine Weitere richtete sich gegen fünf verdächtige Personen. 1 Min

Minderjährige planten offenbar Anschlag in Leverkusen

Erst am Dienstag waren in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg zwei minderjährige Islamisten unter Terrorverdacht festgenommen worden: ein 15 Jahre alter Deutsch-Afghane und ein 16 Jahre alter Russe, die als IS-Sympathisanten gelten. Die beiden sollen sich zuvor in einer Chatgruppe konkret über einen Anschlag mit einem Laster und Brandsätzen auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen ausgetauscht haben.

Laut BKA deutschlandweit mehr als 480 Gefährder

Das Bundeskriminalamt (BKA) geht derzeit von mehr als 480 Personen in Deutschland aus, die als islamistische Gefährder eingestuft werden. Ihnen wird jederzeit eine schwere Gewalttat zugetraut. Von diesen Islamisten befindet sich jedoch nur etwa rund die Hälfte hierzulande auf freiem Fuß, die andere Hälfte soll im Gefängnis sitzen oder sich im Ausland aufhalten.

Zahl der Verfahren hat sich fast verdoppelt

Die hohe Gefährdungslage durch islamistische Terroristen spiegelt sich auch in der Zahl der vom Generalbundesanwalt eingeleiteten Ermittlungsverfahren wider: Zwischen Anfang Januar und Ende September dieses Jahres wurden bundesweit 356 Verfahren mit Bezug zum islamistischen Terrorismus von der Karlsruher Behörde eingeleitet. Das sind fast doppelt so viele Fälle wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung terroristischer Vereinigungen, sowie in besonderen Fällen auch wegen der Vorbereitung von terroristischen Straftaten.

