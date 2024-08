Stand: 21.08.2024 10:25 Uhr Telefonseelsorge Wolfsburg schult Nachwuchs

Die Telefonseelsorge in Wolfsburg sucht neue Ehrenamtliche. In einem einjährigen, kostenfreien Kurs qualifiziert der evangelisch-lutherische Kirchenkreis ab Herbst Interessierte ab 25 Jahren für diese Aufgabe. Im Rahmen des Kurses werden unter anderem Gesprächstechniken erlernt. Weitere Themen seien Selbstreflexion, Wissen über Trauerphasen, Suizid oder Einsamkeit und das aktive Zuhören, so ein Sprecher. Derzeit riefen jährlich 10.000 Hilfesuchende bei der Seelsorge an, es gebe etwa 300 Gespräche im Chat und rund 500 Mails. Nach Angaben der Telefonseelsorge beraten momentan mehr als 70 ausgebildete Ehrenamtliche am Telefon oder online. Sie seien rund um die Uhr erreichbar, so der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.08.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg Psychologie