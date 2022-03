Teile-Engpass behoben: VW fährt Produktion in Wolfsburg hoch Stand: 23.03.2022 09:55 Uhr Volkswagen fährt die Produktion im Stammwerk Wolfsburg schneller wieder hoch als geplant. Heute startet eine zweite Schicht der Golf-Produktion. Ab kommender Woche sind es wieder alle drei Schichten.

Der Grund dafür ist, dass es wieder größere Mengen an Bauteilen gibt als ursprünglich gedacht. Das liegt daran, dass in der West-Ukraine wieder mehr Kabelbäume hergestellt und nach Wolfsburg geliefert werden. Wie ein VW-Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte, sind dort die Fabriken anstatt bisher nur zu 30 Prozent jetzt zu 70 Prozent ausgelastet.

Bauteile kommen jetzt auch aus anderen Ländern

Der zweite Grund für den behobenen Engpass ist, dass VW die entsprechenden Bauteile nun auch in anderen Ländern herstellen lässt. So erhält der Autobauer künftig Kabel und Schalter auch aus Rumänien, Serbien und Nordafrika. Darum hatte sich bei VW eine Task-Force gekümmert, eine Gruppe aus dem Einkauf, der Logistik und den Zulieferern, die sich täglich in Wolfsburg trifft. Trotz allem bleibt bei VW die Sorge, dass sich der Krieg in die West-Ukraine verlagert. Zudem ist auch die Krise bei den Halbleitern noch nicht ausgestanden.

